Idrissi geeft aan dat de huidige koning Mohammed VI die sinds 1999 op de troon zit de taal van de berbers erkend heeft en media in die taal toelaat, maar dat is niet voldoende, want op sociaaleconomisch vlak is er weinig of niets gebeurd. Eén van die eisen is een volwaardig ziekenhuis in de Rif en dan vooral één gericht op kankerbestrijding. In die regio komt die ziekte erg vaak voor en mogelijk dat het gevolg zijn van de inzet van chemische wapens door Franse en Spaanse koloniale troepen tegen de Rif-Berbers in de jaren 20.

De arabist Chams Eddine Zaougi (boven rechts) is het daarmee eens en zegt dat koning Mohammed VI nu een unieke kans heeft om het protest te bezweren door zijn invloed als autocratisch leider op de regering en het parlement in te zetten en tegemoet te komen aan de eisen van de betogers. Zaougi merkt op dat de koning nog altijd populair is en dat dat gevoel ook oprecht is.

Doet hij dat echter niet en antwoordt hij met repressie, dan zou de situatie -net zoals eerder in Tunesië en andere Arabische landen- snel kunnen escaleren in een opstand. Zaougi merkt op dat ook veel Arabische Marokkanen elders in het land met ongenoegen zitten over de corruptie, het nepotisme en het gebrek aan vooruitzichten voor jongeren.