Intussen raakt het geduld met Trump en zijn uitspraken in Duitse politieke kringen stilletjes aan op. In een kranteninterview zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel dat de kortzichtige politiek van de Amerikaanse regering de belangen van de Europese Unie schaadt. "Wie de klimaatverandering versnelt door minder milieubescherming, wie meer wapens verkoopt in crisisgebieden, wie religieuze conflicten niet politiek wil oplossen, brengt de vrede in Europa in gevaar", aldus Gabriel. "Wie niet tegen deze Amerikaanse politiek ingaat, maakt zich mee schuldig."

Ook Martin Schultz, de lijsttrekker van de SPD bij de parlementsverkiezingen in september, bekritiseert de Amerikaanse houding en roept Europa op om weerwerk te bieden tegen Trump.

Politici uit andere partijen zijn gematigder in hun kritiek en vinden dat Duitsland verder met de VS moet praten. "We mogen niet de fout maken de VS met Trump te verwisselen. Hij is de huidige president, maar dat is niet hetzelfde als de VS zelf", zegt Norbert Röttgen van de CDU.

"Met Trump weet je nooit goed waar je aan toe bent, maar we moeten verder samenwerken met de VS", zegt Omid Nouripour van de groenen. "We moeten de Amerikanen wel duidelijk maken dat we ook zonder hen verder kunnen, bijvoorbeeld wat het klimaatbeleid betreft".