Uit het archief: de val van Panamees dictator Noriega

Manuel Noriega (83) is overleden in een ziekenhuis in Panama. Daar werd de voormalige Panamese dictator sinds januari behandeld voor kanker, terwijl hij een celstraf uitzat. Noriega was stafchef van het Panamese leger in de jaren 80 en in die functie oppermachtig. In 1989 viel de VS voormalig bondgenoot Panama binnen en maakte zo een einde aan zijn bewind.

