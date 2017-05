Het lijkt erop dat de Trump Organization het wapenschild van Davies is beginnen te gebruiken toen Trump zijn (intussen beruchte) buitenverblijf Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, kocht in 1985. Het domein was toen eigendom van een organisatie die Marjorie Merriweather Post opgericht had. Zij was de tweede echtgenote van Joseph Edward Davies.

Joseph D. Tydings (89), een voormalige Democratisch senator voor de staat Maryland en kleinzoon van Davies, ontdekte dat Trump het wapenschild van zijn voorvader gebruikte zonder dat hij daar de toestemming van de familie voor gevraagd had. "Mijn grootvader zou zich omdraaien in zijn graf als hij dit wist", vertelt Tydings aan New York Times.