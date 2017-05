Gisteren heeft de Marokkaanse politie Nasser Zafzafi aangehouden, de 39-jarige werkloze die de voorbije maanden het gezicht van de protestbeweging in de Rif is geworden. Hij had vrijdag de preek van een imam in de moskee onderbroken die tegen betogingen had gepredikt. "Dienen de moskeeën God of de machthebbers?", had hij geroepen. Volgens de Marokkaanse autoriteiten heeft hij de imam beledigd, heeft hij zich provocatief gedragen en heeft hij verwarring gezaaid.

Zafzafi kon vrijdag nog ontsnappen aan de politie, maar werd gistermorgen toch ingerekend. Hij is onmiddellijk overgebracht naar Casablanca, ver weg van de rumoerige Rif. Samen met enkele andere arrestanten wordt hij er onder meer van beschuldigd de binnenlandse veiligheid in gevaar te hebben gebracht.

In zijn thuisstad Al Hoceima was Zafzafi er de voorbije dagen in geslaagd elke dag weer duizenden betogers de straat op te krijgen. De eisen van de protestbeweging zijn nog altijd dezelfde.