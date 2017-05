Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werden kinderen van de oorspronkelijke inwoners van Canada uit hun gezinnen weggehaald en in zogenoemde "residentïele scholen" geplaatst. Een poging van de Canadese overheid om hen van hun traditionele cultuur en taal te vervreemden en hen te laten assimileren in de "nieuwe" Canadese maatschappij. De overheid financierde de scholen, waarvan de meeste geleid werden door christelijke gemeenschappen, het merendeel rooms-katholieke.

De praktijk hield meer dan 100 jaar aan. In totaal werden zowat 150.000 kinderen uit de Inuit-, Métis- en zogenoemde First Nations-gemeenschappen van hun families weggerukt. In 2015 zei de "Truth and Reconciliation Commission" in Canada dat de praktijk neerkwam op culturele genocide. Veel kinderen zijn fysiek en seksueel misbruikt. In haar aanbevelingen adviseerde de commissie onder meer een formeel excuus van de katholieke kerk voor het "spirituele, culturele, emotionele, fysieke en seksuele misbruik".

De Canadese premier Justin Trudeau had gisteren een ontmoeting met paus Franciscus in Vaticaanstad en bracht het onderwerp ter sprake. "Ik heb de paus verteld hoe belangrijk het is voor de Canadezen om verdere stappen te zetten naar échte verzoening met de oorspronkelijke inwoners van Canada. Ik heb benadrukt hoe hij daarbij kan helpen: door verontschuldigingen aan te bieden", verklaarde Trudeau na afloop.

Tijdens hun privégesprekken "heeft de paus mij benadrukt dat zijn leven gewijd is aan het helpen van gemarginaliseerde mensen overal ter wereld, dat hij voor hen vecht, en dat hij ernaar uitkijkt om samen te werken met mij en met de Canadese bisschoppen om een weg voorwaarts te zoeken", zei de premier nog.

Hij heeft de paus uitgenodigd voor een bezoek aan zijn land, om daar zijn excuses aan te bieden. Canadese bisschoppen hebben gezegd dat paus Franciscus volgend jaar mogelijk naar Canada reist.