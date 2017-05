Reusachtige modderstroom dondert van Alajgebergte

Late dooi heeft een krachtige stortvloed gevormd in het Alajgebergte in centraal Azië. Een verbindingsweg tussen Kirgizië en Tadzjikistan is volledig afgesloten. Inwoners vrezen dat het meegesleurde steenpuin overstromingen zal veroorzaken in de nabijgelegen rivieren omdat het water geen vrije doorgang meer heeft.

