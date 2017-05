Iraakse veiligheidsbronnen verklaarden dat een bomauto ontploft is voor een populair ijssalon in de wijk Karrada. Het moment lijkt niet toevallig gekozen: net na zondsondergang, het moment van het breken van de vasten, wanneer moslimfamilies in groten getale bijeenkomen in restaurants en cafés.

De aanslag is opgeëist door terreurgroep IS. Via zijn communicatiekanaal Amaq spreekt IS over een aanslag tegen "een bijeenkomst van sjiieten".

Over het aantal doden heerst nog onduidelijkheid. Persagentschap AFP citeert bronnen binnen de Iraakse veiligheidsdiensten, die spreken van acht doden bij de aanslag in de nacht van maandag op dinsdag. Persbureau AP verklaart op gezag van bronnen binnen de politie en de veiligheidsdiensten dat er 13 doden en 24 gewonden zijn, al-Arabija sprak van 12 doden.

In de centraal gelegen wijk Kerrada vonden de afgelopen jaren al meerdere aanslagen plaats. In juli vorig jaar kwamen, eveneens tijdens de ramadan, bij de ontploffing van een bomvrachtwagen en de branden die daarop volgden in de wijk meer dan 320 mensen om het leven. Het ging om een van de zwaarste aanslagen in de geschiedenis van het land.

Iraakse troepen vechten tegen IS in de stad Mosul, één van de laatste plekken waar IS nog de dienst uitmaakt. Het leger heeft er vertrouwen in de terreurgroep te kunnen verdrijven.