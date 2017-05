Pas onder de tweede kalief (opvolger van de profeet) Umar (634-644) werd de islamitische eredienst meer gestructureerd en werden vrouwen geweerd uit die rol. Toch merkt Khankan op dat de toonaangevende islamitische filosoof ibn Arabi (1165-1240) geen probleem had met gelijke rechten tussen mannen en vrouwen of met vrouwelijke imams. Van hem zou de uitspraak: "een perfecte man is een vrouw" zijn. Ibn Arabi behoorde wel tot het soefisme, een mystieke strekking binnen de islam, die vandaag in het vizier komt van radicale moslims.

Hoe dan ook heeft het islamitisch feminisme nog een lange weg te gaan, geeft Khankan toe, want het ombuigen van patriarchale structuren zal nog lang duren. Essentieel daarbij is kennis en zij gaat ervan uit dat haar ideeën en preken nu via internet veel sneller kunnen doordringen in moslimgemeenschappen overal ter wereld.