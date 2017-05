Op nauwelijks een dag tijd is de Duitse regering -traditioneel één van de belangrijkste bondgenoten van de Verenigde Staten- wel erg scherp uit de hoek gekomen. Bondskanselier Angela Merkel en haar minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel hebben blijkbaar alle vertrouwen in de nieuwe Amerikaanse president verloren.

Wat opvalt, is echter dat ze dat zo openlijk doen met toch wel erg scherpe woorden. Merkel heeft overigens een alternatief: door de verkiezing van de haar gunstig gezinde centrist Emmanuel Macron tot president van Frankrijk, ziet ze de kans om de Duits-Franse as binnen de EU opnieuw te versterken in de strijd tegen populisme. Meer nog: ze kan Europa nu overtuigen om een hechter blok te vormen tegen de brexit, tegen de VS en Rusland en het terrorisme.

Anderzijds zijn er in september ook verkiezingen in Duitsland. Merkels conservatieve CDU staat daar voor in de peilingen maar ook de sociaaldemocratische SPD van Gabriel wil zich niet laten in de marge drummen. Kritiek uiten op de in Europa weinig populaire VS-president komt dan ook goed over in de publieke opinie.