Die "afghanisering" van de oorlog loopt niet van een leien dakje. Op een aantal fronten zijn de taliban en andere groepen erin geslaagd om het Afghaanse leger terug te drijven. Dat verklaart waarom de VS-luchtmacht steeds meer ondersteunende aanvallen uitvoert.

Aanvankelijk ging het vooral om het uitschakelen van de leiders van de taliban of Al Qaeda en om "force protection" of bescherming van bevriende troepen, het Afghaanse leger dus of milities die daarmee samenwerken. In juni vorig jaar heeft president Barack Obama een strategische ommekeer bevolen, waarbij luchtbombardementen fors werden opgevoerd om de taliban onder druk te zetten.

Volgens William Salvin, de woordvoerder van de VS-troepen in Kaboel, zijn er dit jaar 898 raids uitgevoerd. In de eerste vier maanden van vorig jaar waren er dat minder dan 300.

Tegelijk stijgt het aantal burgerslachtoffers van die lucht- en drone-aanvallen fors. Volgens de Verenigde Naties gaat het minstens om 72 burgerdoden dit jaar. In 2016 waren er in totaal meer dan 250 burgerdoden en ook dat was een forse stijging tegenover het jaar tevoren.