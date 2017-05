Het is de eerste ontmoeting tussen Poetin en Macron, die nog maar enkele weken geleden de presidentsverkiezingen heeft gewonnen.

Tussen Parijs en Moskou overheerst momenteel een sfeer van wederzijds wantrouwen. Dat heeft onder meer te maken met de Russische bemoeienissen in Oekraïne, de tegenstellingen over de te volgen strategie in Syrië en de vermeende pogingen van Moskou om de verkiezingen in Frankrijk te beïnvloeden. Ook de ontvangst van Marine Le Pen op het Kremlin in volle campagnetijd is niet bepaald op gejuich onthaald in het campagneteam van Macron.

Dat heeft beide heren in elk geval niet tegengehouden elkaar hartelijk te begroeten, zoals uit onderstaand filmpje mag blijken.