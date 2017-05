De Niro: "Dit land is een tragisch domme komedie geworden"

Acteur Robert De Niro heeft een eredoctoraat in ontvangst genomen aan de prestigieuze Amerikaanse Brown universiteit. Bij zijn scherpe speech nam hij geen blad voor de mond: "Ons land draait vierkant", zegt hij. "Het was een inspirerend drama, maar is nu een tragisch domme komedie geworden."

