Vliegreizen boeken, online inchecken en bagage afhandelen: voor al die dingen doen luchtvaartmaatschappijen een beroep op informaticasystemen. Efficiënt en klantgericht als het werkt, behoorlijk vervelend tot catastrofaal als het misgaat.

British Airways kampt nu al voor de derde dag op rij met problemen nadat het informaticasysteem van de maatschappij in de soep is gedraaid door een stoomstoring. "Het is de eerste keer dat dit op die schaal voorkomt in Europa, en dat nog wel bij een van de grootste maatschappijen", zegt luchtvaartspecialist Luk De Wilde. In januari moest de Amerikaanse maatschappij Delta Air Lines 150 vluchten schrappen na een computerstoring, in oktober vorig jaar en in juli 2015 leed United tientallen miljoenen verlies door vluchtuitval na een computerstoring.

De Britse vakbond GMB heeft kritiek op het beleid van British Airways, waar te veel op IT-personeel zou zijn bespaard en waar de IT voor dienstverlening is uitbesteed aan India. Er zou te traag zijn gereageerd toen het back-upsysteem niet in werking trad.

"Door IT-toepassingen uit te besteden aan firma's in lagelonenlanden of landen met lagere loonkosten heb je er als luchtvaartmaatschappij ook minder vat op", zegt Luk De Wilde. "Luchtvaartmaatschappijen zouden daarmee rekening moeten houden. Daarnaast moeten ze ook meer investeren in back-upsystemen voor als er dan toch nog problemen zijn. Dat doen ze nu al voor veiligheidssystemen, waarom ook niet voor dienstverlening aan de passagier, die vaak toch wel veel betaalt voor zijn ticket."

British Airways zelf ontkent het hele outsourcingverhaal. "Alle partijen die bij dit specifieke incident betrokken zijn, hebben niets te maken met eender welke soort outsourcing in eender welk vreemd land", zegt CEO Alex Cruz aan Sky News. Volgens hem gaat het om "lokale kwesties in een lokaal datacentrum dat beheerd wordt door lokale mensen".