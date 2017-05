Jared Kushner (36), Trumps schoonzoon en diens belangrijkste adviseur en strateeg, is het onderwerp van een (nieuwe) politieke hetze in de Verenigde Staten. Volgens Washington Post en de New York Times zou Kushner aan de Russische ambassadeur in Washington gevraagd hebben een geheim communicatiekanaal in te leggen dat niet kan worden afgeluisterd door de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Technisch gesproken zou Kushner Russische faciliteiten hebben willen gebruiken om te vermijden dat inlichtingendiensten in de VS gesprekken met Moskou zouden kunnen onderscheppen. Kushner zou de vraag in december vorig jaar gesteld hebben, nog voor Trump de eed als president aflegde.

De beschuldigingen aan het adres van Kushner komen er na berichten dat hij genoemd wordt in het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de presidentiële verkiezingscampagne vorig jaar. Volgens rapporten zou hij beschikken over "relevante informatie" daarover, maar wordt hij niet noodzakelijk verdacht van een misdrijf.