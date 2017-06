Het Israëlisch-Palestijns conflict lijkt heel complex, maar draait in essentie rond de controle van grondgebied. Met de oprichting van de staat Israël en de daaropvolgende oorlogen werd grond opgeëist en gewonnen van de Palestijnse bevolking, die nog geen erkende staat hadden opgericht. De Palestijnse bevolking woont vandaag in drie steeds kleiner wordende gebieden: Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Het conflict mondde al uit in verschillende internationale oorlogen, waaronder de Zesdaagse Oorlog in ‘67. Maar ook tussen die opflakkerende conflicten door is het allesbehalve rustig in het gebied. Het sterke Israëlische leger bezet de Palestijnse gebieden en het komt er regelmatig tot gewelddadige confrontaties. In de Gaza-oorlog van 2014 werden 2.100 Palestijnen gedood door het Israëlische offensief, onder wie 547 kinderen. Aan de Israëlische zijde vielen 73 doden en 1.600 gewonden. Ook tijdens dagelijkse schermutselingen vallen dodelijke slachtoffers. In 2016 stierven er 109 Palestijnen en 13 Israëli's - dit jaar werden al 23 Palestijnen gedood door het Israëlische leger en kolonisten.

De Palestijnse bevolking heeft geen officieel leger. Wie zich tegen de Israëlische bezetting wil keren, sluit zich aan bij gewelddadige verzetsbewegingen. Sommigen onder hen voeren dodelijke zelfmoordaanslagen uit op Israëlische doelwitten. Op twee momenten werd er opgeroepen tot een intifada. Letterlijk (in het Arabisch): het afschudden van de Israëlische overheersing. Vooral de tweede intifada, in 2000, was bijzonder gewelddadig. Hamas nam er het voortouw met een resem dodelijke terreuraanslagen in Israël. Tijdens de tweede intifada vielen 1.137 Israëlische en 4.281 Palestijnse dodelijke slachtoffers. Guerrillatactieken hebben zich vandaag vertaald naar luchtaanvallen en granaten. Langs beide kanten worden regelmatig raketten afgevuurd op burgerdoelwitten en worden ook andere oorlogsmisdaden gepleegd.