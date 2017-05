Het vorige grootste zonnepark in China werd ook door Sungrow geleverd en lag in dezelfde provincie. Het zal ook niet het laatste project zijn dat Sungrow aflevert in die omgeving. In 2015 werd bekend dat het bedrijf voor 939 miljoen dollar aan zonneprojecten bouwt.

China heeft het tij mee. Want hoewel het land nog altijd een grote vervuiler is en in haar steden vecht tegen smog, aspireert het een leidende rol in de productie van hernieuwbare energie. Het land investeert op dit moment namelijk het meest in duurzame energie van alle landen en heeft bovendien aangekondigd het gebruik van niet-fossiele brandstoffen tegen 2020 met 20 procent te doen stijgen.

Bovendien zouden China en India hun Parijsbeloften ruimschoots gaan halen als in dit tempo wordt doorgegaan. De Verenigde Staten daarentegen stagneren juist wat hernieuwbare energie betreft.