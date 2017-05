Twaalf jaar is ze nu getrouwd met de Britse kroonprins. Een omstreden liefde die teruggaat tot de jaren 70 en uiteindelijk een huwelijk met de populaire en iconische Diana Spencer overleefde. Het is voor Camilla Parker Bowles geen "walk in the park" geweest. Nadat het duidelijk was geworden dat Charles opnieuw openlijk koos voor haar, was ze opgejaagd wild bij de pers en lustte het Britse volk haar quasi rauw. De Britten waren nooit de woorden vergeten van Diana: "In dit huwelijk zijn we met drie." De derde partij was Camilla, de eeuwige maîtresse.

"Het was horror. Ik zou het mijn ergste vijand niet toewensen", zegt Camilla over die periode. Ze was bijna een jaar een gevangene in haar eigen huis. Camilla overleefde slechts dankzij de steun van haar twee kinderen, Tom en Laura, en haar zus Annabel met wie ze elke dag wel telefoneerde, en haar broer Mark. Haar kinderen telden ook steevast de paparazzi die zich verstopten in de tuin. Camilla verklapt dat ze zelfs een verrekijker had liggen in de badkamer. Haar opvoeding loodste haar door de moeilijke tijden. "Niet klagen en niet uitleggen, gewoon doorgaan", met dát motto was Camilla grootgebracht.

En ze past die levenswijsheid nog altijd toe. Camilla werkt elk jaar zo'n 200 officiële opdrachten af voor Buckingham Palace. Daar zitten ook een rits buitenlandse bezoeken bij. Best een vermoeiend programma op haar leeftijd. "Soms sta ik 's ochtends op en denk ik "dit lukt me niet", maar het moet gewoon. Als je positief bent, kan je veel meer aan. Het is het verhaal van het glas halfvol of halfleeg", vat een nuchtere Camilla het samen. Ze neemt elke dag zoals hij komt en denkt lang nog niet aan een troonswissel (als haar man Charles zijn moeder de Queen opvolgt).