De beelden van de eerste ontmoeting tussen Trump en Macron, afgelopen donderdag, gingen de wereld rond. Voor de gelegenheid was het niet Trumps gesprekspartner die een stevige handdruk kreeg, wel hij zelf. Hun begroeting is zelfs zo stevig dat de knokkels van Trump wit wegtrekken.

Wanneer Trump quasi ongemerkt zijn hand wil terugtrekken, houdt Macron hem nog even stevig beet. En daarmee wilde de Franse president een duidelijke boodschap meegeven. Macron had wel degelijk nagedacht over zijn ogenschijnlijk banale eerste handdruk met Trump, die van stevige begroetingen zijn handelsmerk heeft gemaakt.

"Dit was het moment van de waarheid. Zeker niet het alfa en omega van de politiek, maar soms moet je even tonen dat je geen toegevingen doet, ook niet bij een symbolisch gebaar als een handdruk. Dat was dus niet onschuldig", zegt Macron daarover in de Franse krant Le Journal du Dimanche. "Dit is de manier waarop je binnen de diplomatie respect afdwingt. In mijn bilaterale contacten laat ik me niet snel passeren, ook niet door militaire grootmachten."