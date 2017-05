Achteruitrijden op autostrade is levensgevaarlijk

Op deze beelden vanuit China wordt nog maar eens bewezen waarom je nooit achteruit mag rijden op de autostrade. Dat is immers levensgevaarlijk. Bij dit ongeval was er vooral blikschade, maar het had veel erger kunnen zijn.

