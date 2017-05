De man wordt verdacht van terroristische misdrijven, maar meer informatie over de precieze link met de aanslag is nog niet vrijgegeven. De Britse politie is ook nog een huis aan het doorzoeken in Manchester.

In totaal zitten nu 12 mensen in de cel na allerhande politieacties deze week, 2 andere mensen werden na verhoor weer vrijgelaten. Volgens de Britse autoriteiten is het grootste deel van de terreurcel nu opgerold, al verwachten ze toch nog meerdere arrestaties.

Bij de aanslag na het concert van Ariana Grande in de Manchester Arena maandagavond vielen 22 doden en tientallen gewonden, toen de dader Salman Abedi er zichzelf opblies met een spijkerbom.