De man sloeg gisteren toe op de begraafplaats van Colombey-les-deux-Eglises, waar generaal de Gaulle zich tot zijn dood in 1970 geregeld terugtrok op zijn domein. Hij ligt er begraven naast zijn vrouw Yvonne en zijn dochter Anne.

De dader - een man van in de dertig - klom op de tombe en schopte het marmeren kruisbeeld van zo'n anderhalve meter groot van de sokkel. Andere schade bracht hij niet toe. Daarna verliet hij de begraafplaats en stapte in een auto waar een andere persoon op hem wachtte.

"Alles gebeurde heel snel, in minder dan een minuut tijd", verklaart de procureur. De Franse politie is nu op zoek naar de dader en zijn chauffeur. Alles werd gefilmd, aangezien het graf van Charles de Gaulle onder permanente videobewaking staat. De vandaal was niet gemaskerd.

Het is niet duidelijk wat de dader bezielde. "We sluiten niets uit, maar het is weinig waarschijnlijk dat het hier om een politieke daad gaat", klinkt het. Gisteren was het wel de Dag van het Verzet in Frankrijk. En Charles de Gaulle is net hét symbool van het Franse Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Franse politieke wereld reageert geschokt op de vandalenstreek. Eerste minister Edouard Philippe noemt het een "daad tegen Frankrijk", FN-voorzitter Marine Le Pen spreekt van een verachtelijke daad. President Macron heeft een snelle reparatie gevraagd. Hij wijst erop dat de herinnering aan De Gaulle "dierbaar is voor alle Fransen".