Trump reisde de afgelopen dagen naar Saudi-Arabië, Jeruzalem, naar de NAVO-top in Brussel en de G7-top in Taormina. Hij noemde zijn ontmoetingen met de buitenlandse leiders "enorm productief", sprak van een "historische" week en schepte op over de banden die hij heeft gesmeed met de leiders. "We hebben goede vrienden gemaakt deze week. Het zijn goede mensen."

De president kwam terug op zijn toespraak in Saudi-Arabië, het wapencontract dat hij daar afsloot, zijn "geweldig gesprek" met de paus en zijn successen bij de Israëlische en Palestijnse leiders. Ook herhaalde hij zijn oproep naar de NAVO-leiders om hun uitgaven voor defensie te verhogen, omdat het anders "oneerlijk is voor de belastingbetaler".

"We zijn lang weggeweest, bijna negen dagen. En ik denk dat we een homerun slaan waar we ook zijn", aldus de president nog. "Ik ben zo trots op de toekomst die we zullen hebben." Ook zette hij first lady Melania Trump in de bloemetjes door te stellen dat "de landen in de wereld het over veel niet eens zijn, maar dat ze met mij akkoord gaan" dat Melania een "wonderbare en geweldige persoon" is.

