Islamitische rebellen terroriseren al zes dagen op rij de stad Marawi

De jihadisten willen er in naam van terreurgroep IS een kalifaat oprichten. Het Filipijnse leger probeert de stad te heroveren. Tienduizenden burgers zijn intussen op de vlucht voor het geweld. In totaal zijn er al minstens 85 doden gevallen. Gisteren alleen al werden er volgens het leger zeker 19 burgers vermoord.

