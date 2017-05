Donald Trump is erg sceptisch over klimaatopwarming en wil de Amerikaanse steenkoolindustrie nieuw leven inblazen om zo jobs te creëren. Maar de toekomst zit net in de technologie van hernieuwbare energie, stelt klimaatexpert Jos Delbeke. En China zet daar al volop op in.

"In de sector van de hernieuwbare energie hebben we per eenheid energie die geproduceerd wordt tien keer meer jobs gecreëerd dan in de steenkoolsector. Dat is een statistiek die ook de Chinezen kennen. De Amerikaanse bedrijven zijn overigens heel erg actief in die nieuwe technologieën. Die nieuwe bedrijven maken het ook duidelijk dat het in hun economisch belang is om het Parijs-akkoord uit te voeren."

"Zelfs de ceo van ExxonMobil, die nochtans in het verleden een heel gecompliceerd standpunt innam over klimaatverandering, heeft herhaald dat hij voorstander is om de VS binnen het Klimaatakkoord te houden. Zij zien natuurlijk de concurrentie aankomen uit de opkomende industrielanden. China heeft van schone technologie een van de tien speerpunten gemaakt voor hun toekomstige beleid."