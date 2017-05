Nieuwe parkeergarage Eindhoven Airport deels ingestort

Op de luchthaven van Eindhoven is de stroom gisteravond uitgevallen nadat er een parkeergarage was ingestort. De garage is pas gebouwd en er was gisteren nog aan gewerkt, maar alle bouwvakkers waren al weg toen een deel instortte. Hoe dat is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

yt

