De Iraakse regeringstroepen hebben het grootste deel van het westen van Mosul schoongeveegd, en nu blijven er alleen nog strijders van IS over in enkele wijken langs de westelijke oever van de rivier de Tigris. Ze bezetten er nog een gebied van zo'n 13 vierkante kilometer.

De operatie begon bij zonsopgang. Verschillende Iraakse eenheden vielen aan over een breed front in de hoop de verdediging van IS onder de voet te lopen.

Zowel Iraakse als Amerikaanse legerleiders hebben er echter al voor gewaarschuwd dat de verovering van het laatste bolwerk van IS in de stad niet snel afgehandeld zal zijn. Ook het innemen van het westen van de stad, eens het grootste bolwerk van IS in Irak en de geboorteplaats van het "kalifaat", verliep niet van een leien dakje. Het vergde acht maanden van moordende gevechten, waarbij duizenden regeringssoldaten sneuvelden.

Ook de burgers kwamen in het kruisvuur terecht, met duizenden doden en honderdduizenden vluchtelingen als gevolg. Volgens de Verenigde Naties leven er nu nog zo'n 200.000 burgers in het gebied dat onder controle staat van IS.

Vrijdag hebben de Iraaks troepen duizenden pamfletten uitgestrooid over de stad waarin de bevolking wordt opgeroepen om hun huizen te verlaten. Dat is een abrupte ommekeer: in het verleden heeft het regeringsleger de burgers altijd gezegd in hun huizen te blijven tot de gevechten voorbij waren. Hulporganisaties hebben de Iraakse regering er voor gewaarschuwd dat ze de vluchtroutes moet beveiligen voor de burgers op de vlucht slaan. Anders dreigt er een humanitaire catastrofe, zo zeggen ze.

De laatste dagen ontvluchten zo'n 10.000 mensen elke dag de stad. Vandaag hebben controleposten op de wegen buiten Mosul een toename van het aantal vluchtelingen gemeld.