"Ik zal naar de gevangenis gaan in jouw plaats", zo zei hij. "Als je drie vrouwen verkracht, zal ik zeggen dat ik het heb gedaan." Als een "hoerenzoon" daarentegen met vier vrouwen zou "trouwen", zou dat de president te ver gaan.

Duterte sprak in het zuiden van het land een brigade toe die deelneemt aan de gevechten tegen islamitische extremisten die delen van de stad Marawi hebben veroverd. Duterte heeft in de streek de staat van beleg afgekondigd waardoor leger en politie vergaande bevoegdheden hebben gekregen.

Het is de tweede keer dat Duterte in opspraak komt door een "grap" over verkrachting. Verleden jaar zei hij tijdens de verkiezingscampagne dat hij eerst had moeten zijn om een "mooie" Australische vrouwelijke missionaris te verkrachten. De vrouw werd in 1989 tijdens een gijzeling door gevangenen in Davao City het slachtoffer van een groepsverkrachting en kwam om het leven bij de gijzeling.

"Toen de lichamen naar buiten werden gebracht, waren ze bedekt. Ik keek naar haar gezicht, godverdomme, ze zag er uit als een mooie Amerikaanse actrice. Godverdomme, wat een verspilling. Wat me te binnen schoot was, ze hebben haar verkracht, ze stonden er voor in de rij. Was ik kwaad omdat ze verkracht was? Zeker, dat is een ding. Maar ze was zo mooi, ik denk dat de burgemeester eerst had moeten zijn. Wat een verspilling", zo zei Duterte over het incident dat gebeurde toen hij burgemeester van Davao City was.