"Een veiligheidsdetachement van IS heeft gisteren een aanval gepleegd in Minya, die een bus met kopten viseerde", aldus IS. De Egyptische tak van IS voert sinds maanden een campagne tegen de koptische minderheid. IS eiste eerder de zelfmoordaanslagen op koptische kerken op waarbij in april 45 mensen werden gedood in Caïro.

Volgens het bureau van de Egyptische premier Sherif Ismail vielen bij de aanval 29 doden. Het ministerie van Gezondheid liet weten dat onder de slachtoffers "een groot aantal" kinderen was. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werd de bus aangevallen door gewapende en gemaskerde mannen in drie pick-ups. De bus was op weg naar een klooster in de provincie Minya, ruim 200 kilometer ten zuiden van Caïro. Na de aanval namen de daders de vlucht.