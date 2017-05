Chili krijgt grootste telescoop ter wereld

De European Extremely Large Telescope (E-ELT) wordt gebouwd op een bergtop midden in de Atacamawoestijn. De bouw, op een hoogte van 3.060 meter, zal zo’n 7 jaar in beslag nemen. De hoofdspiegel krijgt een diameter van 39 meter, 5 keer groter dan de bestaande telescopen. Doel van de E-ELT is het heelal nog gedetailleerder te bestuderen dan met de ruimtetelescoop Hubble mogelijk is.

yt

Chili krijgt grootste telescoop ter wereld

De European Extremely Large Telescope (E-ELT) wordt gebouwd op een bergtop midden in de Atacamawoestijn. De bouw, op een hoogte van 3.060 meter, zal zo’n 7 jaar in beslag nemen. De hoofdspiegel krijgt een diameter van 39 meter, 5 keer groter dan de bestaande telescopen. Doel van de E-ELT is het heelal nog gedetailleerder te bestuderen dan met de ruimtetelescoop Hubble mogelijk is.