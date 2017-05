Dat de G7 nu uiteengaat zonder een Amerikaanse akkoord is geen verrassing. "Alleen al wegens tactische redenen was het al langer duidelijk dat Trump nu niets zou zeggen, anders zou hij de indruk wekken dat hij onder druk van Europa zou staan", analyseert professor Internationale Politiek Dries Lesage (UGent). "Hoe dan ook is er op de G7-top zeer hoge druk uitgeoefend op Trump. Bovendien wordt het klimaatscepticisme ook binnen de VS zelf meer en meer een marginaal standpunt."

"Eigenlijk was Trump zich aan het vastrijden, hij kan zich niet blijven verstoppen. De kans is reëel dat hij tussen de G7-top nu en de G20-top begin juli in Duitsland met een standpunt zal komen." Wat dat Amerikaanse antwoord zal zijn, is voer voor speculatie. "Wellicht zal gezocht worden naar een compromis met tussenoplossingen, onder meer over de financiële toezeggingen aan ontwikkelingslanden", aldus professor Lesage.