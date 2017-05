G7-top: tijd voor ontspanning

Na een drukke werkdag was het tijd voor ontspanning op de top van de G7 in Sicilië. Het orkest van La Scala speelde Verdi in het oud-Griekse theater van Taormina. Dan gingen de wereldleiders en hun partners samen op de foto. En de Italiaanse president Mattarella bood hen een galadiner aan.

