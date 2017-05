De Amerikaanse krant The Washington Post brengt op gezag van Amerikaanse verantwoordelijken dat Kushner - schoonzoon en directe raadgever van Trump - in december aan de Russische ambassadeur in Washington zou gevraagd hebben om een geheim communicatiekanaal in te leggen dat niet kan afgeluisterd worden door de Amerikaanse inlichtingendiensten.

"Er zijn al zoveel kwalijke verhalen gepubliceerd over Trump en de Rusland-connecties, dat je op den duur de volle draagwijdte van een nieuwe onthulling dreigt over het hoofd te zien", schrijft VRT-journalist en Amerikakenner Bert De Vroey. "Maar als dit verhaal klopt en kan bewezen worden, is het geen bommetje maar een bunker-buster (een zeer krachtige bom die tot diep ondergronds kan doordringen, nvdr.)."