"We waren toen (in 1969, red.) woedend over de afgelopen presidentsverkiezing van een man wiens presidentschap uiteindelijk zou eindigen in een schande, nadat hij de persoon had ontslagen die binnen het ministerie van Justitie een onderzoek naar hem voerde", zei Clinton, zo verwijzend naar Nixons overwinning in 1968 en zijn ontslag vanwege zijn nakende afzetting.