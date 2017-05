Ambassadeur Sergej Kislyak had aan zijn oversten gemeld dat Kushner, die nu raadgever buitenlandse zaken voor Trump is, begin december de vraag had gesteld tijdens een ontmoeting in de Trump Tower in New York. Kushner had gesuggereerd om de Russische diplomatieke gebouwen te gebruiken, aldus de bronnen op gezag van onderschepte Russische informatie. Aan de ontmoeting nam ook Michael Flynn deel, de adviseur nationale veiligheid van Trump die ontslag nam omdat hij loog over contacten met Kislyak.

Volgens The Washington Post "was Kislyak naar verluidt verbaasd over de suggestie om Russische communicatieapparatuur te gebruiken in zijn ambassade of consulaat - een voorstel dat veiligheidsrisico's met zich mee zou brengen voor Moskou en het Trump-team".

Het Democratic National Comittee heeft vrijdag het ontslag gevraagd van Kushner: "Trump heeft geen andere keuze dan Kushner onmiddellijk te ontslaan. Het feit dat hij niet heeft gecommuniceerd over deze episode tijdens zijn hoorzitting is genoeg om een gerechtelijk onderzoek te starten", aldus woordvoerder Adrienne Watson volgens The Hill.