Kite- en windsurfers kleuren de Franse kust

Aan de Franse kust in Gruissan is de Defi Kite marathon gehouden. Meer dan 250 kitesurfers namen deel aan deze wedstrijd op de Middellandse Zee. Er was ook een wedstrijd voor windsurfers, daar namen meer dan 1.000 mensen aan deel.

