Over de bestrijding van terrorisme werd er wel snel een overeenkomst bereikt. In een gezamenlijke verklaring roepen de zeven landen internetbedrijven en sociale media op om meer te doen om extremistische propaganda van internet te halen.

Over een ander gevoelig onderwerp, de internationale handel, zou er ook vooruitgang zijn geboekt. Trump heeft het niet begrepen op landen die een groot overschot hebben op hun handelsbalans met de VS, zoals Duitsland. De Amerikaanse president zou graag zien dat Duitsland bijvoorbeeld minder auto's exporteert naar de VS en in de plaats in de VS zelf fabrieken zou openen.