De stad Marawi wordt sinds dinsdagavond belegerd door IS-militanten. Zij overwonnen Filipijnse strijdkrachten die op dat moment in de stad een klopjacht hielden tegen Isnilon Hapilon, de leider van IS op de Filipijnen. Sindsdien wapperen de zwarte vlaggen van IS op verschillende gebouwen en voertuigen in de stad.



Terwijl de gevechten tussen het Filipijnse leger en de militanten aanhouden, vluchten burgers massaal weg uit de stad. Het Filipijnse leger krijgt de stad moeilijk terug in handen. Autoriteiten verklaren dat de extremisten zich in de woningen verschansen, zelfgemaakte bommen verstoppen en burgers gijzelen.



De militanten behoren tot de Maute-groepering. Deze kwam voort uit het Moro Islamic Liberation Front, een islamitische afscheidingsbeweging op de Filippijnen. Deze radicale islamistische groep werd geïnspireerd door IS, maar volgens brigadier-generaal Restituto Padilla is er geen bewijs dat ze materieel door de terreurbeweging worden gesteund. “Maar die kleine groeperingen werken hard om erkenning en fondsen te krijgen”, voegde hij eraan toe.