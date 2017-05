Baseball voor blinden: dat gaat zo

In Cuba is er een baseballcompetitie voor blinden. De regels zijn wel een beetje anders. Zo moeten de spelers aan de hand van een belletje in de bal horen waar de bal landt. En degene die opslaat, moet zelf zijn bal gooien.

