De aanval vond plaats in Al-Minja, een stad op 250 kilometer ten zuiden van hoofdstad Caïro waar een belangrijke koptische gemeenschap leeft. De bus was met ongeveer 45 passagiers onderweg naar een klooster in de stad, toen gewapende en gemaskerde mannen om nog onbekende redenen het vuur openden.

De koptische christenen zijn de laatste maanden wel vaker het doelwit van aanslagen in Egypte. Begin april kwamen bij bomaanslagen in twee kerken in Alexandrië en Tanta meer dan 45 mensen om het leven. Die aanvallen werden later opgeëist door terreurgroep IS. Begin deze maand dreigde IS in Al-Nabaa, het "tijdschrift" van de terreurbeweging, nog met nieuwe aanslagen tegen christenen in Egypte.

Vorig week kondigde de Egyptische justitie aan dat ze 48 verdachten van de aanvallen op de kerken voor de rechter wil brengen. Het parket zegt dat de verdachten deel uitmaakten van twee cellen die aanleunen bij IS en een militaire opleiding kregen in IS-kampen in Syrië en Libië.

De koptische christenen maken ongeveer 10 procent uit van de ruim 90 miljoen inwoners van Egypte. Ze zijn daarmee een van de grootste etnische minderheden in het land.