Het was nieuwswebsite The Washington Post die enkele dagen geleden de "poker face" van Melania aftoetste tegenover het verleden: "Dit is zo atypisch voor de Amerikaanse first lady’s, die een soort gezichtsdiplomatie nastreven waarbij plezier, geluk of tenminste enige interesse in hetgeen rondom hen gebeurde, centraal stonden. Terwijl het bij Melania opvalt dat ze zich zelfs tegenover fotografen niet verplicht voelt om zich bloot te geven."

"Voor iemand die ooit fotomodel geweest is, is het duidelijk dat ze getraind is in de kunst van de non-verbale communicatie."