Nog meer sport op een paleis: voetbalclub AS Monaco is voor de achtste keer kampioen geworden in de Franse competitie en de spelers en hun familie kregen prompt een uitnodiging in de bus voor een zonnige cocktailreceptie. Voetballiefhebber prins Albert ontving de gasten samen met echtgenote Charlène en zoontje Jacques. De spelers kwamen in een bus met open dak en werden buiten de paleismuren opgewacht door heel wat fans. Ook prinses Stéphanie en haar jongste dochter Camille waren op de receptie van de partij. In maart mocht prinses Gabriella nog op de arm van haar moeder Charlène een rugbyploeg begroeten. Deze keer was het de beurt aan Jacques die uitgedost was met een shirt van AS Monaco met zijn naam op. Op de foto's is te zien hoe Charlène een voetbalshirt vasthoudt met "best dad" op voor Albert (zie foto's hieronder - niet te zien op app). Het is niet duidelijk of de shirt een attentie was van de spelers of van Charlène zelf.