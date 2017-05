Maar is die norm van 2 procent wel een goede graadmeter? Volgens Criekemans mogen we ons er niet op blindstaren. "Veel belangrijker is de capaciteit, de effectieve inzetbaarheid van het leger voor buitenlandse missies. Je kan meer dan twee procent van je budget aan defensie spenderen, maar toch een leger hebben dat slecht uitgerust en weinig inzetbaar is." De professor verwijst ook naar de trend om te specialiseren in bepaalde taken. "Je kan meer doen met de bestaande middelen."

Een andere bedenking is dat de norm enkel gaat over de strikt militaire uitgaven. En die militaire uitgaven verhogen betekent niet automatisch meer veiligheid. "Veiligheid gaat ook over samenlevingsopbouw, ontwikkelings­samenwerking, deradicalisering, enzovoort", zegt Criekemans, verwijzend naar uitspraken in die zin van de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Maar die uitgaven worden dus niet meegeteld, net als de antiterreurmaatregelen voor de binnenlandse veiligheid. "Volgens experts liggen de grootste bedreigingen intern binnen de lidstaten. Men zou de uitgaven voor binnenlandse en buitenlandse veiligheid beter samennemen."