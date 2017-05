De administratie van Trump is zelf verdeeld. Zo heb je aan de ene kant mensen als de oerconservatieve adviseur Steve Bannon die vinden dat de VS moet breken met het akkoord en aan de andere kant dochter Ivanka of buitenlandminister Tillerson die stellen dat de VS beter geëngageerd blijft in plaats van geïsoleerd. "Een lichtpunt voor het Klimaatakkoord is dat Trump gezegd heeft zijn beslissing te zullen uitstellen tot na de G7-top", aldus professor Lesage. "We zullen allicht niet in Sicilië reeds een beslissing hebben van de VS. Dat is wel jammer voor het slotcommuniqué waar je geen ferm engagement zult zien van de Amerikanen. Dat is natuurlijk omdat Trump niet de indruk wil wekken dat hij onder druk van de G7 dit soort zaken onderschrijft."

In elk geval is er binnen de G7 een heel zware breuklijn over klimaat tussen de Verenigde Staten en de andere landen. "De Duitse minister van Milieu heeft al een brief gestuurd naar Washington om te zeggen dat een terugtrekking van de Amerikanen blijvende schade zal opleveren aan de relatie tussen de VS en Europa. De nieuwe president van Frankrijk heeft in Brussel klimaat aangekaart bij Trump. Iedereen die kan, doet een inspanning om Donald Trump op andere gedachten te brengen."