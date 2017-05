De discussie werd op gang getrokken door de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg. Die stelde dat het toelaten van een hoofddoek de baan aantrekkelijker zou maken voor mensen met een migratieachtergrond, zodat het korps een betere afspiegeling zou zijn van de maatschappij. Want dat is nu een groot probleem.

"Op dit moment constateer ik dat er duidelijk geen draagvlak is voor dit idee. De discussie polariseert de gelederen binnen en ook buiten de politie", stelt de nationale politiechef Erik Akerboom nu in een bericht aan zijn personeel. Hij hoopt dat daarmee de discussie ook gesloten is.

De politiechef benadrukt dat meer diversiteit bij de politie nodig is en hij betreurt dat het debat over de hoofddoek ontspoord is. "Zowel binnen als buiten onze organisatie ging en gaat het er fel aan toe, bij voor- en tegenstanders. Dat begrijp ik, want het betreft een gevoelig onderwerp, waarover de meningen sterk uiteenlopen Maar soms, ook in ons korps, worden de normen van verdraagzaamheid en fatsoen overschreden."

Eerder had de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid ook al laten weten dat hij het hoofddoekenverbod wilde behouden.