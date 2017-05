Minuut stilte in Manchester voor de slachtoffers van de aanslag

In Manchester en in het hele Verenigd Koninkrijk is een minuut stilte gehouden ter ere van de 22 slachtoffers van de terreuraanslag van maandag op een popconcert, die door de groep IS werd opgeëist.

