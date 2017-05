Meer specifiek kijken de speurders nader naar de ontmoetingen die Kushner had met de Russische ambassadeur Sergei Kislyak, een naam die al vaker is opgedoken in de affaire, en Sergei Gorkov, de baas van Vnesheconombank. Dat is een Russische bank waartegen Amerikaanse sancties gelden sinds de annexatie van de Krim en de oorlog in het oosten van Oekraïne. Het zijn die ontmoetingen waarover de onderzoekers meer willen te weten komen.

Dat Kushner onderzocht wordt door de FBI betekent niet dat hij verdacht wordt van een misdrijf. The Washington Post schrijft ook dat hij niet genoemd wordt als "de centrale focus" van het onderzoek. Wie is dat wel? Voorlopig spreken we dan over Michael Flynn, de voormalige nationale veiligheidsadviseur van Trump, en ex-campagneleider Paul Manafort, die in die functie door Steve Bannon werd vervangen. Van Manafort is bekend dat hij banden had met het Kremlin en het voormalige Oekraïense regime.