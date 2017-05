De bouw van het nieuwe hoofdkwartier (NHQ in het jargon, voor "New Headquarters"), tegenover het oude gebouw, begon in december 2010. Sinds 2004 heeft België de leiding over het merendeel van de bouwwerkzaamheden, uitgezonderd de binneninrichting van de vertrekken van delegaties van vier landen: de VS, Canada, Frankrijk en Groot-Brittannië. De bouw liep jaren vertraging op, onder meer door de veiligheidsmaatregelen die de NAVO heeft opgelegd aan ondernemers, leveranciers en het personeel van de werf (gemiddeld 600 mensen, met pieken tot 1.200).

Een internationaal consortium met zetel in Londen ontwierp het gebouw: SOM+Assar-Skidmore, Owings & Merril, Inc, met de Belgische partner Assar. Het consortium koos voor een gigantisch gebouw bestaande uit acht grote vleugels (de vingers van in elkaar gehaakte handen) en vier kleinere vleugels.