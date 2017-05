Lucas Papademos is een vooraanstaand economist in Griekenland. In november 2011 werd hij premier van een overgangsregering toen Griekenland wegzonk in een politieke en financiële crisis. Papademos moest toen stabiliteit brengen en nam zowel politici van de linkse partij Pasok als van de rechtse Nea Demokratia in zijn regering op. Die regering bleef aan de macht tot vervroegde verkiezingen in mei 2012.

Papademos was ook gouverneur van de Griekse centrale bank en vicegouverneur van de Europese Centrale Bank.

Aanslagen in Griekenland zijn niet ongewoon en zijn meestal het werk van extreemlinkse terroristen. Het is wel opvallend dat nu een ex-premier het doelwit was.