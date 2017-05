“De algemene regel die we moeten blijven nastreven, is "same work, same place, same pay"”, zei Emmanuel Macron over de strijd tegen sociale dumping. Concreet: een Pool die in pakweg Frankrijk hetzelfde werk verricht op dezelfde plek als een Franse staatsburger moet ook hetzelfde loon krijgen. “Het voorstel van de Commissie gaat wat mij betreft nog niet ver genoeg, zeker als het gaat over controle en monitoring”, aldus Macron. Niettemin leidde het voorstel al meermaals tot verdeeldheid onder de West- en Oost-Europese EU-landen.

“Het is ook belangrijk dat de EU efficiënter gaat werken”, voegt Macron er nog aan toe. “Ik ben een grote fan van Europa, maar we moeten meer de daad bij het woord voeren. Het is niet mijn stijl om grote uitspraken te doen die uiteindelijk tot niets leiden. Alles wat de Europese idee doet wankelen, is voer voor eurosceptici.”